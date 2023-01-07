邁入2023新年的第1周，中國大陸股市表現亮眼周線走高。分析師預估，在中國大陸陸續解封後，最先表態的類股應該是與消費相關的。

本周，大陸號子裡滿是散戶，看到自己股票上漲後，每位幾乎都笑的合不攏嘴。投資公司Loyal Capital認為，若市場要復甦，消費一定是最先看到的，不過要拜報復性的需求回升，還有民眾信心以及勞動力同步增加所賜。

無論是上海綜合或是深證成指，周線都收紅至少2%以上，躋身全球股市前段班。在滬深300指數中，非必須消費品類股大漲3.9%，周線漲幅比大盤2.76%還要高。其中一些零售業者更是大漲，像是汽車零組件的德賽西威飆升13%左右，家電業者石頭科技本周也上漲7%。

深圳前海匯富聯合私募證券基金管理（Shenzhen Qianhai United Fortune Fund Management）認為，景氣好不好要看消費，加上之前比較基期較低，使得消費類股漲幅大增。大陸重新開放的題材可以一直延伸下去，甚至整年都有可能。

自從北京政府2022年底陸續鬆綁抗疫規定，還有釋出援助產業消息後，滬深300指數自10月底迄今已上漲至少13%。同時期，香港的國企指數更是飆升45%。不過，這兩大指數要比2021年寫下的最高點，還是要低至少30%。

華安證券指出，大陸的新冠疫情可能提前到達頂峰，農曆年服務業的強勁消費可期。陸股可望先由消費族群領漲，然後成長型類股再接棒演出，因為2023年3月初全國政協、人大兩會將登場，應該會公布一些重點政策。

上海Zige投資管理認為，2023經濟成長主要取決於消費力道，特別要注意會出台什麼樣的財政，來幫助民眾重燃消費之心。陸股還沒有完全反應大陸已經度過首波疫情，股市也不會一次就漲上去，應該會出現震盪格局。

美國銀行統計，在大陸101個採樣城市當中，約有90個市區內無論是人員或者交通方面的移動數據持續增加中，明顯高於一周前才49個，表示愈來愈多城市已經回歸正常化。

本周，上海以及深圳兩個交易所的每日成交量，已增加到至少8000億人民幣，約1170億美元，不過，還是低於上個月上旬的水準。不過，外資瘋狂砸200億人民幣買進A股，本周也創下1個多月以來最大單周流入金額。

重申加碼陸股的摩根士丹利認為，依照新冠疫情過後總經可望觸底反彈，中央政府祭出景氣刺激政策，還有人民幣匯價預估會續強，以及近期地緣政治不確定性應會慢慢穩定下來，綜觀以上幾點應該會增加中國大陸投資比重。