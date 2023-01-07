陸委會主委邱太三今早出席「金馬地區民眾春節交通專案」金廈航線首航儀式致詞表示，新的一年，總統呼籲以對話、合作，讓更多人得到安全和幸福。希望在金馬民眾春節交通專案推動的過程中，逐步建立臺灣人民對恢復兩岸交流的信心，也逐步增加兩岸相關部門的互信。

邱太三表示，今天的首航，是啟動「小三通」客運復航的起點，也是在疫情可控下，推動兩岸有序交流的起點。在中國大陸疫情嚴峻的情況下，還能夠推動春節專案復航，十分不容易，特別謝謝中央相關機關和金門縣政府團隊的共同努力，讓金門鄉親可以在春節期間，利用小三通交通專案，回家與家人團圓、過個好年。

「我們了解，部分民眾對於專案限制搭乘旅客身分、航班數量等，感到失望，希望可以常態化實施。」邱太三說，但是面對疫情的風險與威脅，金門鄉親的健康和安全，是政府推動政策的最優先考量，未來陸委會將會同相關機關，依據春節專案運作情況，以及疫情等相關情勢的變化，對小三通客運進行滾動檢討。也希望大家可以配合政府，做好防疫、防堵非洲豬瘟等工作，為下階段的開放創造條件。

他並喊話，行穩致遠，在疫情可控的前提下，政府會逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，「我們也期待兩岸雙方都能展現善意、誠意，為良性互動打造基礎。」