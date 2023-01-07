陸港通關在即，非香港居民在港如要接種復必泰二價疫苗，須至私立醫療機構自費打針。據香港《明報》報導，復必泰代理商「上海復星醫藥」宣布，昨日開始為香港私營醫療體系供應上述疫苗，「復星健康」更可代大陸人預約赴港接種，預約費299元（人民幣，下同），而大陸社交平台也有仲介推銷赴港接種。

報導稱，香港多家醫療機構表示，每針收費由1400至近3000港元不等，多人同行更可打折優惠，其中有診所表示昨天已開始收費接種二價疫苗，近日平均每天接約百例查詢。有藥劑師表示，私營機構提供的二價疫苗與港府接種計畫屬「兩條隊」，市民不須憂慮通關後或造成二價疫苗短缺。

復星：赴港接種成防疫新選擇 京東美團阿里等平台可預約

上海復星醫藥昨發新聞稿表示，隨著大陸與香港「逐步有序全面恢復往來」，赴港接種復必泰將成「民眾防疫新選擇」，並宣布昨已開始為香港私營醫療體系提供復必泰二價疫苗，旗下復星健康平台同日開啟赴港接種預約， 另與「京東健康」、「美團」及「阿里健康」等平台陸續展開合作，用戶可透過上述平台預約。

據復星健康的微信平台，預約打二價復必泰收費299元人民幣，不包括疫苗本身費用。

報導稱，在香港自費接種二價疫苗，每針收費1400元至近3000港元不等，例如「新都醫療」收費1400港元，最早可預約打針日期為本月16日。「德信醫療」每人收費2800港元，三人同行每人2000港元，六人同行每人1500港元。

復星預約費299元人幣 小紅書有中介推銷

「德信醫療」表示，昨天已收到首批約100劑復必泰二價疫苗，同日為不到10名陸客接種，而近日平均每日收到約百通電話查詢。至於預約是否熱烈，該機構只稱估計可用完首批疫苗，後續按實際情况考慮是否加購。

另外，大陸社交平台「小紅書」APP有中介表示可提供預約赴港打針服務。對方向記者表示最快可於本月16日接種，收費約1700元，不另收中介費。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，復星向私營機構提供的二價疫苗不會影響政府供應，市民毋須擔心日後未能透過政府接種計劃免費打針。他稱由於內地目前仍未有mRNA疫苗提供，估計二價疫苗自費接種會很受歡迎，也相信如疫苗廠提供幼兒和兒童配方的原始疫苗，會有陸客偕子女赴港接種。