對於新竹市長高虹安指控新竹市立棒球場問題多達152項，隨機開挖淺層土壤就有廢棄磚頭、石頭和電線一事，資深媒體人周玉蔻嗆高虹安，「妳自己是個市長，誰知道妳挖出磚石電線是不是你昨天晚上派人去把它埋的！」「呸呸啦，少來啦！」

新竹市長高虹安5日在市府舉行記者會，痛批新竹市立棒球場問題多達152項，隨機開挖淺層土壤就有廢棄磚頭、石頭和電線，新竹市府6日將證據交由新竹地檢署，也會送監察院、政風調查。

新竹市長高虹安5日的記者會針對WBC熱身賽是否登陸新竹棒球場進行說明。高虹安指出，在會勘過程中，為了解決排水問題隨機挖取淺層土壤，竟驚見廢棄磚頭、石頭和電線，

高虹安也宣布，市府很努力想改善，但缺失真的很多，不能讓選手冒這樣的風險，也趕不上在1月中前完成場地安全的驗收，因此不會再爭取WBC熱身賽在新竹市舉辦。

對此，資深媒體人周玉蔻6日在廣播節目嗆高虹安，「妳自己是個市長，誰知道妳挖出磚石電線是不是你昨天晚上派人去把它埋的！」「笑死人了，妳不爭取熱身賽是因為妳沒本事」、「我猜前一天晚上妳叫妳的小嘍嘍到現場去，把電線什麼埋進去再來挖」，「呸呸啦，少來啦！」