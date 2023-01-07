農曆春節將至，民眾關心的台南市計程車運價，將循往例加成收費。市府交通局7日指出，依計程車運價規定，今年春節加成期間一律按原運價再加收50元，並已內建在計費表功能，民眾不用擔心被超收。

交通局指出，春節加成期間，將從1月19日凌晨零時起至1月29日夜間12時止，共計11天，即農曆除夕前2天至大年初八，除分別依平常日的日、夜間運價（夜間23時至凌晨6時加2成）計費外，再依原運價多加50元。現行計程車的計費表，均已內建春節加成功能，民眾直接依表面所示金額支付車資即可。

交通局還說，春節假期外地工作返鄉或外出訪友拜年、踏青的機會增多，民眾利用計程車的機會也大為增加，為免少數不肖業者藉機加價收費，造成消費者的損失，市府特別統一規定加價標準，並協調業者同步於春節期間搭乘計程車僅起跳金額較平常日多出50元，即從135元起跳，以維護市場秩序及乘客權益。

鑑於今年春節假期長達10天，交通局考量假期前1天部分民眾開始提前返鄉，經與鄰近的高雄市協調加成期間也同樣訂為11天，加成費率亦相同，不僅可避免費率不一致所造成困擾及爭議，也有助於兩市往來的交流。

交通局還呼籲民眾共同監督計程車業者遵守收費規定，除下車可向駕駛索取乘車證明外，如有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等資訊，向市民服務熱線1999或南市公共運輸處、交通警察大隊申訴。

台南計程車春節運價加成計費表