搖滾天團「動力火車」發布喜訊，與世界麵包冠軍師傅陳永信聯手推出「動力捲」進軍蛋捲市場，「動力捲」的發想來自動力火車的動力二字，加上蛋捲的捲字而來，希望藉強而有力且富趣味的產品名造成話題。產品包裝設計由深耕文創產業的華研國際音樂一手包辦，外盒潮流感十足，以時髦的螢光橘搭配火車圖案，在紅通通禮盒市場中很搶眼吸睛。

負責蛋捲主理人是第五屆法國世界麵包大賽冠軍陳永信，長年於日本、法國深造學藝，擅長歐式麵包、 藝術麵包、各式中西點，常取時鮮風味食材，巧妙運用在麵包餡料及麵團，引領風潮。「動力捲」推出兩種之麻與花生兩種口味，陳永信表示，這次是推出法式蛋捲口感的蛋捲，內層有各包2種餡料，分別是芝麻與花生，一共有兩種口味，都是用最上等的原物料製做而成。

2022年10月在動力火車《都是因為愛世界巡迴演唱會》高雄場試水溫，推出6支迷你包裝的動力捲限量開賣500盒，不到20分鐘便完售，引起消費者敲碗追貨。2023年迎向兔年，動力火車與陳永信決定再次聯手販售，升級產品包裝與支數從原本6支升級至16支，首批還限量贈送動力火車「動如脫兔」、「力拔山河」兔年新年春聯，一套兩張要讓消費者在過年期間品嚐美味蛋捲，還有兔年開運神器加持，滿滿動力展開新的一年。

「動力捲」上市被為「唱片冠軍聯手麵包冠軍出擊！」，陳永信加盟華研國際，以資深專業職人背景，結合時下流行創新，帶動市場新潮流。隨著「動力捲」上市，已經有許多消費者與明星藝人在網路社群分享串連，現正熱烈販售中的「動力捲2.0」定價1,088元，為了慶祝動力火車於今年加開演唱會台北安可場，期間特價888元，已於博客來、五大唱片、佳佳唱片線上搶鮮購。