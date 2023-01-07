脈優錠5毫克。（食藥署提供／林周義台北傳真）

又有藥品回收！輝瑞關係企業，暉致醫藥股份有限公司旗下降血壓藥「脈優錠5毫克」，因消費者剝開發有現鐵絲，食藥署宣布下架回收。該款藥品問題批號共2批，進口600萬顆，若未在1月29日前完成回收，可依《藥事法》處以20～500萬元罰鍰。

食藥署藥品組科長洪國登表示，「脈優錠5毫克」為處方藥，主成分為Amlodipine besylate，用於高血壓、心絞痛治療。消基會去年底曾召開記者會，爆料藥品混入鐵絲，因某消費者有剝半吃的習慣才發現。

洪國登表示，接獲該訊息後，食藥署請消基會提供相關資料，並請輝瑞展開調查。經查發現，真正有問題的批號為FR3135，不過輝瑞場內清查沒發現有類似的情形。至於另1批號FT2343，則是一起生產出來，採不同包裝的藥品。若是產線有問題，就會有相同風險，因此食藥署宣布2批藥品一起回收。

根據統計，這兩批藥品的輸入量為600萬顆。「脈優錠5毫克」佔同成份、同劑型、同劑量的藥品6成，年度用量逾2.1億顆。洪國登表示，除了這款藥，國內相同的藥品仍有27張許可證，民眾不至於無藥可用。

洪國登表示，混入鐵絲的情形為業者首次發生，雖然經過調查，沒有發現前述消費者以外的類似事件，但仍然決定下架回收。若業者未在1月29日前完成回收，可依《藥事法》第91條，處以20～500萬元罰鍰。