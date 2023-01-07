一名女高中生上體育課因扭傷脖子，到住家附近一家中醫診所看診，未料一名老中醫師卻將聽診器從女學生運動內衣下方伸入後，捏了雙乳將近一分鐘，最後猛讚「妳的胸部長得很漂亮」，女學生氣得說，「我是脖子痛ㄟ」，最後回家告訴母親遭醫師猥褻，經2人前往警局提告後，法院依妨害性自主判中醫師有期徒刑5月，可易科罰金。

根據判決書，小美向法官控訴，因為上體育課扭傷脖子所以就近前往家附近的中醫診所看診，一開始就向櫃台說是因為脖子痛才來的，事後醫生就開始量血壓、把脈，之後就開始說肚子好像有脹氣問題、月經是不是會不正常?這時還心想與脖子痛原因根本無關。

小美表示，當時醫生用聽診器把手伸進去衣服聽，然後捏我了兩邊胸部，時間長達至少一分鐘，她原本以為可能是檢查一部分，但後來醫生說「妳的乳房長得很漂亮」，這時才感覺不對勁。而且因為自己穿運動內衣，沒有像鋼圈一樣那麼緊，醫生是把手由下方伸進我內衣碰觸胸部，事後小美感覺相當不舒服，於是告知母親。

小美的母親證稱，回家時女兒說要洗澡，我感覺她不太高興，後來她以傳簡訊的方式跟我說他去看中醫被亂摸胸部，她是用LINE傳訊息給我，他講的時候表情有一點難過。最後才決定提告。

於但是中醫生出庭時辯稱，雖然我有用聽診器聽她頸部喉嚨及氣管，沒有她所說的觸診，也沒有用手摸她胸部。且事後醫師委任律師，還以他失智情況嚴重，還有重聽而請求停審，但遭到法官拒絕。

法官認為，中醫師面對者是求診醫治之弱勢病患，卻為一己之私而對前來求診的少女利用聽診之機會進行猥褻行為，破壞醫病關係之信任度，依妨害性自主判中醫師有期徒刑5月，可易科罰金。