網紅小玉涉嫌以深度偽造（Deepfake）技術製作換臉成人片販賣盈利，引起政治人物關注。立法院會今天三讀修正通過攸關防制性暴力的刑法部分條文，增訂性影像定義、妨害性隱私及不實性影像罪，凡製作不實性影像並散布營利，最高處7年有期徒刑。

這次修法針對性影像的定義立下4款規定，包括性交的影像或電磁紀錄、性器或客觀上足以引起性慾或羞恥的身體隱私部位影像或電磁紀錄等。

三讀條文明訂，意圖散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽，以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實的性影像，足以生損害於他人者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金；若是意圖營利，處7年以下有期徒刑，得併科70萬元以下罰金。

有鑒於近年來私密片外流屢造成受害人心靈受創，這次也針對未經他人同意攝錄性影像罪部分進行修法，最重處3年有期徒刑。若有散布行為，處6月以上5年以下有期徒刑；若有意圖營利而散布的行為，得加重其刑至二分之一。

至於若以強暴、脅迫、恐嚇或其他違反本人意願的方法，以照相、錄影等方法攝錄其性影像，最重處5年有期徒刑。若有散布行為，處1年以上7年以下有期徒刑；若有意圖營利而散布的行為，得加重其刑至1／2。