小甜甜近日在臉書上曬出5000字長文，憶起老公對她的家暴舉動，更亮出保護令證實自己所言非虛。對此，老公(宋晉賢)發文曬出3則影片反擊，更解釋家裡的財務支出分配，澄清自己並非「軟飯男」。而美女主播高毓璘比較後發表感想，「突覺得愛新覺羅（汪小菲）也沒那麼差。」

美女主播高毓璘昨(6)日在臉書上發文闡述對於小甜甜近期風波的感想，指出：「突然覺得愛新覺羅也沒那麼差(汪小菲)⋯」認為他至少財力雄厚還一表人才。直言：「家暴男賺不了錢就罷了，主外不行，又懶得主內，禱告衣服就自動洗好了？是以為有fairy godmother在家嗎？」

此外，高毓璘更提到小S在康熙說過的名言：「你想要當懶豬就要懂得感恩啊』。」共勉大眾不要比爛。貼文PO出後，許多網友爭相留言：「真是奇葩」、「愛新覺羅在婚姻中對老婆算好的。在幸福三重奏有一幕是老婆對他說：我平時不吃早餐的，你如果餓了要吃沒關係的。他說他也不餓，後來他躲著老婆吃火腿片」、「只能說令人大開眼界的一起發光。」

事實上，小甜甜老公面對網友們酸他是「軟飯男」後，在臉書上公開財務分配狀況，聲稱他有在打工，且獨自負責家裡的水、電、瓦斯和網路費用，其餘家裡需要的、生活上食衣住行和寵物的花費，都是他與小甜甜一人出一半，而小甜甜的房貸與車貸，都是她自行負責，直言：「賺的不是很多，但就是夠用。」豈料，不少網友仍不買單，留言「沒有車貸房貸，當然夠用啊！」

小甜甜尪在臉書上揭露財務分配狀況。(圖／翻攝自宋晉賢臉書)

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