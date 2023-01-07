中國大陸鄭州一名29歲男子因「間歇性頭痛20年」前往醫院看診，未料檢查後竟被告知病因是心臟長了「心眼」，讓男子大感意外。不過，醫師指出，俗稱心眼的「卵圓孔未閉合」其實並不罕見，甚至每4人就有1人是患者。

據《星視頻》報導，男子起初未告知醫師已經間斷頭痛長達20年，僅表示頭最近痛到影響生活和精神狀態，等醫師進一步問診才透露有這項頑疾。醫師詳細檢查後，發現男子左心室與右心室中間有一個不該存在的洞，進而導致他從9歲開始出現頭痛。

醫師解釋，大多數人的左右心室都能在1歲前自行關閉這個「心眼」，但若超過3歲仍未閉合，就屬於卵圓孔未閉合（Patent Foramen Ovale, PFO），或稱開放性卵圓孔的患者。而本應不相通與各司其職的心室被「混血」，血液再流到頭部、腸胃就會引起頭部、腸胃的間歇性疼痛，幸好只需要做小手術就能痊癒。此外，如平時、劇烈運動以及咳嗽時，會感到間歇性頭痛、腹痛，就有可能是該病的徵兆。

另據《hello 醫師》報導，心臟的卵圓孔是每個人「出生時必備」的孔洞，它會協助胎兒輸送從臍帶靜脈吸收的母體養分到全身。儘管會有5％的嬰兒滿1歲時仍未關閉圓孔，但家長們不必太過擔心，解剖研究顯示，雖然會有25％的人罹患卵圓孔未閉合，不過許多人終其一生都沒有出現症狀，而坊間的有卵圓孔未閉合會容易罹患中風的說法，更沒有科學根據。