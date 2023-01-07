凱美(2375)2022年合併營收為58.68億元，年減23.94%，隨著客戶端庫存逐季下滑，凱美預期，今年第2季庫存水位可望回到健康狀態，2023年下半年在車用、醫療、工控及消費性電子需求回溫下，可以比較正向樂觀看待。

凱美111年12月合併營收為4.41億元，月增4.12%，年減28.1%，其中電容產品營收1.78億元，月增7.7%，年減27.8%，電阻產品營收2.18億元，月增3%，年減31.7%，風扇產品營收4410萬元，月減3.5%，年減5.2%。

雖然凱美電機2022年合併營收為58.68億元，年減23.94%，不過凱美配合國巨集團產品重心放在車用等較高ASP產品，電容/電阻/風扇都致力於車用產品比重提升，去年車用產品維持穩定成長，佔營收比重亦拉升到9.2%。

展望今年，凱美業務總監李彥儒在日前法說會表示，隨著客戶端庫存逐季下滑，今年第2季庫存水位可望回到健康狀態，2023年下半年在車用、醫療、工控及消費性電子需求回溫下，可以比較正向樂觀看待。

在風扇產品部分，李彥儒表示，去年風扇產品成長動能為新客戶及新訂單，預期未來兩年內可以維持雙位數成長，且成長動能有機會比2022年更高。

展望今年，凱美業務總監李彥儒在日前法說會表示，隨著客戶端庫存逐季下滑，今年第2季庫存水位可望回到健康狀態，2023年下半年在車用、醫療、工控及消費性電子需求回溫下，可以比較正向樂觀看待；至於毛利率，隨著產能利用率逐步提升，新客戶及新產品廣泛應用，樂觀期待可以扭轉去年狀況，呈現比較正面方向。