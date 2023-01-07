工業電腦大廠樺漢(6414)公布2022年12月自結合併營收達新台幣143.1億元，月增14.6%、年增18.6%；累計2022年第四季自結合併營收達新台幣373.3億元，季增16.9%、年增23.8%；累計2022年全年自結合併營收達新台幣1204.5億元，年增24.7%，不僅單月營收創巔峰，第四季、全年營收登歷史新高，集團營收規模也從掛牌2014年全年營收50.52億元放大23.85倍達1204.5億元的水準，年複合成長率(CAGR)達42.25%。

樺漢表示，集團營運方向與演進不斷隨著科技技術進程，持續結合更多合作戰略夥伴，戮力提升集團競爭力與營運表現，受惠於半導體產業、智慧金融、娛樂博弈等主要客戶擴大業務合作的範疇，帶動集團旗下三大事業體營運規模齊步揚升，從主要三大事業體包括系統整合、工控設計、品牌通路的2022年全年營收來看，年增率分別為46.2%、28.0%、6.2%，其中廣義樺漢個體(樺漢台北、AIS-KY、樺漢匈牙利)2022年全年營收更達125.23億元、年增率高達1.48倍，不僅是推進集團整體全年營收破1200億元、超越原先目標的重要關鍵，亦在集團優化營運結構下，有機會挹注獲利表現繳出更上一層樓。

全球年度科技趨勢前哨戰「2023美國消費電子展」(CES)中可見，科技趨勢再度劍指智慧工廠、工業元宇宙、永續科技等相關應用將成為未來各大產業變革的關鍵，將對樺漢集團帶來龐大的業務開拓空間。樺漢在科技技術布局上已超前部署，儘管目前仍面對外部包括地緣政治、升息通膨、能源永續等對各產業營運帶來的挑戰，看準各產業仍朝向數位經濟、資安通訊、綠色能源等趨勢邁進，憑藉近年來水平與垂直整合的成果，提供客戶「數位、資安、綠色」三大轉型所需的軟硬整合、雲網結合、智慧連動的產品與服務，進行標準化、模組化、平台化與訂閱式服務等，並鎖定在智能工廠、智慧城市等相關應用領域，讓樺漢已不再只是提供硬體設計、模擬、維護、生產與製造，更可全面性覆蓋電子商務發展環境下所需的軟體升級、全球化雲端應用服務等，協助克服產業面對轉型時的數位落差，並創造樺漢保持良好的訂單能見度與永續發展。

根據國際調研機構的數據統整，預估2025年全球工業電腦市場規模，光是硬體設備解決方案即有62億美金的商機，而隨著物聯網掀起科技的技術變革下，創造軟硬整合解決方案、以及IoT雲端平台的出現，推進市場規模放大超過180倍的商機，XaaS(Everything as a Service)一切即服務市場規模可高達1.1兆美金，擁有完整ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)開放性混和雲解決方案的樺漢集團已準備好搶攻此龐大市場商機，目前已有包括政府機關、智慧樓宇、電動車等產業企業與樺漢討論不同客製化服務的合作機會，有機會於今年起逐步開花結果，除了對2023年營收有望再攀高峰深具信心外，亦戮力朝向集團設定2025年目標取得XaaS可獲得市場(Serviceable Obtainable Market, SOM)的10%占有率，更隨著ESaaS的訂單需求持續攀高，優化營運結構的效益展開，挹注集團整體毛利率、獲利表現持續精進。