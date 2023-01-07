虎門科技(6791)2022年12月營收0.75億元，年減23.49％，累計去年全年營收5.35億元，年增13.52％。CAE需求穩定成長，虎門營收連續3年走高，公司持續布局多元產品，拓展更多CAE應用領域，並且增加多項軟硬體整合解決方案，今年業績展望維持穩定成長。

CAE模擬分析軟體是各產業研發單位的有利工具，可以模擬並以數值分析過去受條件限制而無法預先發掘解決之工程問題，進而提供最佳解決方案，協助客戶縮短產品設計、研發時程，並大幅節省成本。虎門的客戶主要為各產業領導廠商，包括半導體、光電、電動車、電腦及周邊設備、傳統產業等，以及大專院校、相關政府科研機構等研究單位，客戶需求穩定且黏著度高，受景氣波動影響甚微。

虎門表示，各研發單位的研發進程不會因為全球景氣降溫而延誤，過去經驗顯示，為求研發量能有更好的發揮，CAE需求成長將更為顯著。包括半導體、電機機械、光電、電動車等客戶，對虎門營收貢獻均相當顯著。此外，國家研究單位的需求占虎門營收比重亦達一成以上，其中配合國防自主政策，以中科院為首的「國艦國造」、「國機國造」計畫帶動軍工產業需求，虎門也提供多項相關解決方案，拉動營收成長。