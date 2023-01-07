昇陽半導體(8028)公布2022年12月自結合併營收2.64億元，雖月減9.8％、降至近半年低點，仍年增6.57％、創同期新高。使第四季合併營收8.56億元，季增3.99％、年增達13.29％，再創歷史新高。累計全年合併營收31.38億元、年增達10.29％，改寫歷史新高。

昇陽半導體以再生晶圓及晶圓薄化為主要業務，去年12月營收下滑，主要受步入產業淡季及竹科廠停機歲修影響。不過，在整體再生晶圓產能增加、晶圓薄化訂單逐季好轉下，第四季營收仍順利再締新猷，帶動全年營收改寫新高。

昇陽半導體因應市場需求逐步擴增再生晶圓產能，截至去年底，新竹廠月產能達39萬片，去年9月量產的台中新廠亦提升至7萬片。公司表示，今年維持穩健擴產計畫不變，台中廠月產能上半年可望擴增至10～12萬片。

展望後市，法人認為雖然首季工作天數較少，但昇陽半導體再生晶圓需求維持暢旺，春節連假不停機，晶圓薄化業務雖步入淡季，亦可望優於去年同期、呈現逐季成長態勢，預期昇陽半導體首季及上半年營運將有撐、可望優於去年同期。