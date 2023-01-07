美國商業雜誌《財星》報導，根據取得的一段會議的錄音檔，雲端軟體公司Salesforce Inc執行長Marc Benioff在宣布裁員之後，本周又向公司內部人士表示，Salesforce預計將大砍成本30億～50億美元。
Salesforce周三宣布擬裁員10%並關閉部分辦公室，坦承在疫情期間大舉招聘，導致如今在經濟放緩之際公司人力過於膨脹。
《財星》報導，Salesforce執行長Benioff在周四的一場內部會議上表示，房地產將成為成本重組過程中重要的一環。他並表示Salesforce仍在成長，且非常成功。
CNBC周五報導，根據參與周四這場視訊會議的知情人士，Benioff亦表示，除了本周宣布的裁員計畫，之後可能還會再進一步裁員。他並表示，新進的專員（account executive）是公司生產力低下的主要原因。
Salesforce尚未回應媒體置評請求。
根據公司官網上的資訊，Salesforce在全球89個城市設有110處辦公室。報導指出，Benioff向員工表示「我們的房地產不需要維持在疫情爆發前的水準」。
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