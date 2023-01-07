由節目《大學生了沒》出道的女星蘿莉塔（本名：李晨菲）今年元旦無預警宣佈被求婚成功，對象是香港演員兼模特兒戴偉智，爺爺是華僑銀行的大股東，財力雄厚「可買下半個香港」，即將成為豪門媳婦的她，近日接受媒體專訪，強調是未婚夫的祖先有錢，未來老公不算富三代，但她也鬆口兩人正在考慮簽婚前協議書，希望婚後財務各自獨立。

蘿莉塔先前是《瘋神無雙》客席班底，因為個性直率有時會不小心冒出髒話，曾被封為「女版趙哥」，早年她上節目分享自己戀愛經驗不多，只交過2位男友，但被劈腿的次數卻高達20次，主因是第2任男友太花心，劈腿超過10次最後仍被她原諒，她更回憶曾有男友藉著去找別人打招呼之名義，實際是去找女同事「激戰」，令她氣得當場提出分手。

今年元旦，蘿莉塔拋出震撼彈，透露去年接到吳姍儒（Sandy）婚禮的捧花，沒想一年後真的換她結婚，被交往4年的男友求婚成功，令她大讚是「魔力捧花」，而男方被起底家世背景來頭不小，戴偉智的爺爺輩是銀行業大亨，堂妹是香港歌手戴鎧霖，蘿莉塔則透過經紀人說目前在看登記結婚的良辰吉時，不排除生小孩，「一切都往好的方向出發」。

據《三立新聞網》報導，蘿莉塔透露跨年夜被求婚，當下讓她嚇傻，還以為被整，「我人生從來沒有被男生單膝下跪過」，她強調自己不是貴婦，準老公是祖先有錢，工作是平面模特兒、演員，收入不穩定，平時都搭大眾交通工具，她不甘心被講拜金，笑說老公很有錢就算了，重點是沒有還要被酸，所以計畫簽婚前協議書，分開管各自錢財比較保險。