去年稅收超徵4500億，行政院日前宣布「還稅於民」，規畫匡列1400億每人普發6000元現金，但財政部日前表示，恐要舉債150億來發現金，對此，國民黨立委李德維說，超徵稅收是事實只是資金調度問題，而財政部用「舉債」的字眼是要嚇唬誰？是讓民進黨不要發，還是要嚇唬在野黨，不要「還稅於民」。

李德維說，財政部這樣的說法讓人覺得無聊，畢竟超徵4500億是事實，如何還稅於民讓民眾過個好年，連續多年顯示對於相關歲入編列失衡，會持續要求，歲入起碼要增加2000億，過去6年超收1兆2千億，相關財稅部門也要負相關責任，希望能夠控制好把關好，民進黨還有特別預算，但相關歲入歲出要詳實，而不是為編而編。

而超徵稅收，也變成蘇貞昌的政績？對此，李德維說，蘇貞昌面臨閣揆保衛戰，不斷在強調執政底下的經濟成長率，但通貨膨脹呢？去年他們還信誓旦旦說不會有通貨膨脹，但今年物價高漲，雞蛋一斤也要56元，以前才30多元，漲了就回不去了，不要為了閣揆保衛戰就擦脂抹粉過頭，只會引發更多民怨和反彈。