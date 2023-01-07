已申請納管的未登記工廠頭家請注意，工廠改善計畫申辦期限進入倒數，台中市政府經濟發展局表示，經濟部通知將於今年1月13日上午10時於台中軟體園區鼎新電腦M201會議室(大里區中興路一段161號2樓)，召開「納管之未登記工廠儘速提送工廠改善計畫說明會」，請業者把握機會，踴躍報名參加。

經發局表示，經濟部因應工廠改善計畫大限將至，特舉辦此次說明會，呼籲業者如不知道如何撰寫工廠改善計畫，或是對特定工廠登記申請有任何問題想諮詢，均可報名參加，現場將會有經發局人員協助。另經發局自今年起每周二、三(上班日)下午2時，也於台中市政府特定工廠登記單一窗口加開「雄股長工廠改善計畫親辦家教班」，歡迎業者多加利用。

說明會議程（圖/ 台中市政府經濟發展局提供）

經發局指出，許多未登記工廠頭家可能會誤解，申請納管後就算完成，以致目前台中市仍有半數(4千多家)已申請納管的未登記工廠未提送工廠改善計畫，目前申辦時間只剩不到3個月，請業者一定要把握最後申辦時間，務必於今年3月19日前將工廠改善計畫提送至台中市政府特定工廠登記單一窗口(南屯區精科東路17號3樓、諮詢專線04-23696008)，以免影響權益。

經發局說明，工廠改善計畫申請書件及範本可至經發局網站 ( https://www.economic.taichung.gov.tw/1521456/post )下載，如有相關問題欲現場諮詢，請把握機會報名參加經濟部今年1月13日說明會，經發局也會派專人前往協助收件、諮詢及輔導。此次說明會，報名表詳情可至 (https://www.economic.taichung.gov.tw/2259786/post )，報名窗口為經濟部中部辦公室沈先生，聯絡電話049-2359171分機1151，電子郵件 [email protected] 。(臺中市政府經濟發展局廣告)