去年超徵4500億的稅，政府擬撥出1400億元，每人發6000元「還稅於民」，引起民眾討論。一名網友則建議，抱怨聲浪這麼多，乾脆改成每人發5000元，省下的1000元，以2350萬人口來算，就可以省下235億元，再用這筆錢抽出235個1億元的名額，吸引1.9萬人狂讚，點出台人心聲就是貪。

一名數位創作者「太郎」近日在臉書上分享梗圖說，政府要發錢還得先考慮人的「尿性」。梗圖上寫著，每人普發6000元，當作是新春祝福，就會有砲轟「發這麼少還拖到過年，發屁啊！」但如果改成每人發5000元，1000拿來除夕抽獎，頭獎只有235個人，每人可領1億元，反而很多人會笑著說好。

貼文吸引1.9萬人朝聖，不少人興奮直呼，每人發5000元，1000元拿來抽獎太優質了，能不能轉運就靠這波。「魷魚遊戲台灣版，虱目魚遊戲」、「乾脆點，4500億都用來抽獎，頭獎一人獨得」、「只有一抽不開心，可以少拿3000元，再買另一抽喔」、「支持抽獎，6000元雖好，但我更缺1億」。

梗圖讓貪婪人性展露無遺，不少網友唏噓直呼，台灣人就是一個「貪」字，「從這件事可以看到台灣存在許多妖魔鬼怪」、「賭性堅強」、「抽完之後，還會有沒中獎的人喊說不公平」、「真的辦了，應該會變成「為什麼拿我的1000塊去給別人當獎金？要抽獎政府不會自己出嗎？」