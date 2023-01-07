雲林縣「斗六茂谷柑節及年貨市集」登場，促銷2天民眾揪團採購。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六市「斗六茂谷柑節及年貨市集」活動7日登場，為期2天集結斗六在地優質果園、雲林縣農特產品及年貨，並準備限量祈福禮茂谷柑送給民眾，讓大家「兔年大吉大利、保平安補福氣」，雲林副縣長謝淑亞到場賣力促銷，呼籲大家踴躍選購雲林農產品，支持在地農業。

雲林茂谷柑聞名全台，目前斗六市栽種面積約160公頃，所生產的茂谷柑皮薄、果肉細軟、汁多味美、甜度高，富含維生素C及礦物質等營養成分，是柑桔類的頂級品，雲林縣政府與斗六市公所共同合作，7日在膨鼠森林公園舉辦「斗六茂谷柑節及年貨市集」活動，吸引上千民眾到場採購。

謝淑亞表示，茂谷柑外型亮橙圓潤，相當喜氣，很適合家人團聚享用，更是春節送禮的最佳首選。雲林縣是全台茂谷柑主要產地之一，分布在斗六、古坑等地區，每年1至2月正是茂谷柑收成的季節，在果農用心呵護下，孕育出最高品質的雲林茂谷柑，現在享用正是時候。

謝淑亞說，為提升縣內茂谷柑品質及品牌，縣府與古坑、斗六2大產地農會合作，加強內外銷推廣促銷，本月3日與宜捷威貿易公司合作，於農曆年檔期推出茂谷柑高級水果禮盒，搶進新加坡、馬來西亞等國超市。4日並北上立法院，與雲林同鄉會一起將雲林茂谷柑推廣給全台民眾。

斗六市長林聖爵指出，斗六在農曆年間舉辦相當多活動，市公所臉書會發布活動資訊，歡迎全台各地民眾來「玩斗六、品農產」。斗六市公所政風室則在活動中推出「廉政柑仔店」，政風室主任陳大中表示運用九宮格及輪盤等趣味遊戲，吸引大小朋友目光，引領民眾進入廉政世界。

現場許多民眾免費品嘗茂谷柑，把握促銷期間揪團大量採購，1名媽媽指出今年冬天夠冷，茂谷柑品質不錯，年節期間大魚大肉，飯後來1顆茂谷柑解油膩、助消化，可幫助家人健康過好年。