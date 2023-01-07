台灣中油煉製事業部執行長許晉榮7日走馬上任，宣示對工作將清廉守法。（林瑞益攝）

台灣中油公司煉製事業部7日在楠梓區中油禮堂舉行新任執行長許晉榮布達典禮，對於前執行長的貪瀆案，許晉榮說，已經請政風與採購單位加強巡檢。至於廠商送紅包的弊端，許晉榮表示，除加強採購法的宣導外，也將持續考核人事。

台灣中油總經理方振仁、許晉榮與中油石化事業部、興建工程處等單位，以及台灣石油工會等代表今天出席中油煉製事業部新任執行長的布達典禮。

談到徐漢的貪瀆案，許晉榮表示，會利用三方面包含法務、政風與採購單位加強巡檢，公司也已經規定，加強人資的管理，對於高階主管要提報上層，並請政風單位檢視此人的人品，送總公司複核：在「人」與公務上達到防治的基本效果。

徐漢案對中油影響頗深，許晉榮說，日後將加強品德教育，已經請政風主任宣導，對於採購法的細節，也請稽核把關，做好調整。對於線上的法規要求，讓員工更清楚法規。許晉榮也希望員工不要誤觸法網，公司將對人事與制度的考核去節制大項，並加強人員的訓練。

與會人員大多表示，去年的陰霾給中油帶還很大的影響，並說徐漢案只是少數的個案，大多數的員工還是清廉的公務員。希望新的一年能有新氣象。除徐漢外，檢方之前查出在徐漢前任執行長陳耀泉離職後轉任其他公司擔任顧問，也違反公務員服務法。