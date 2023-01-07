據大陸央視新聞報導，隨著農曆春節臨近，為滿足金門、馬祖地區民眾返鄉過年需求，1月7日起至2月6日，暫停了近3年的金馬「小三通」客運航線部分恢復通航。廈金航線復航首日，共有80多名金門民眾從廈門乘船返回金門。

其中，廈門至金門客運航線今天（7日）起率先恢復通航。該航線由兩岸客運船舶輪流執航，每天執行一個往返班次，上午10時由金門或廈門五通客運碼頭起航，抵達對岸後再於中午12時返回，每艘客輪的載客量約為300人。戶籍設在金門地區的台灣民眾及其配偶、子女等可提前登記預約乘船。

福州至馬祖的客運航線也將於明天（8日）起恢復通航，初期每周執行2個往返班次。

自2001年1月2日廈金航線、兩馬航線通航以來，「小三通」見證了兩岸不斷密切的交流往來。截至2020年2月9日，共運載旅客超過2200萬人次。

報導稱，為迎接此次「小三通」客運航線復航，福建的邊檢、海關、海事等相關部門均已提前做足準備，對相關設施、客運船舶等進行了全面的安全檢查，並評估航線安全情況、清理航道，同時還優化通關查驗措施、提前開展應急演練等，為往來旅客提供便利和出行安全保障。

此外，據《福建日報》報導，福建省委副書記羅東川4日率省直有關部門負責人赴福州馬尾區琅岐口岸，調研「小三通」復航準備工作情況。羅東川巡視了琅岐口岸售票大廳、候船廳、聯檢大廳和客運碼頭，詳細瞭解「馬尾—馬祖」航線復航準備工作和智能化訊息系統運行情況，看望海關、邊檢和檢驗檢疫等工作人員，叮囑大家要嚴謹、細緻、周到做好「小三通」復航各項服務保障工作，協助旅客安全便利出行。