女星小甜甜因理念不合離開宋逸民的教會，隨之引發一連串風波，購物專家張維尼也在臉書透露12歲的女兒今年於教會受洗沒多久，全家就慘遭退出，甚至連解釋的機會都沒有，對此，前教友阿Ben留下6句話暖心安慰。

購物專家張維尼眼見小甜甜遭退出教會處境後，想起全家人加入《藝起發光》後，皆是付出百分之百心力，強調絕對問心無愧，豈知卻慘遭退群，理由竟是「考量協會特殊性及封閉性，考量我們的的使命，眾兄弟姐妹並不負神的託付」，如今想到仍覺得萬般痛苦，對於被問及教會近來爭議，她僅表示：「多說些什麼也挽回不了這件事情的發生，更不可能把傷口完全修復，到底還要讓多少人跌倒」，對於協會當初選擇不回應處理，讓她感概表示：「當初缺乏的正是溝通，但您們卻像倒垃圾一樣把人踢群後走了頭也不回」。

對此，阿Ben在張維尼貼文下留言：「上帝真的很愛維尼一家，知道你們盡心盡力的服事主，所以才先行把你們一家帶走，離開一個不屬神心意的地方，但神一直在我們心中沒離開，相信祂一定會帶我們到最適合的家」，希望能藉此安慰前教友。

阿Ben留言6句話暖心安慰。(圖/張維尼 Winni （購物專家）臉書)

此外，眼見小甜甜恐因「說真話」慘遭封殺，未來要一肩扛起多項生活開銷支出，經濟壓力之大可想而知，阿Ben不忘跳出來發聲：「希望各方窗口，可以將支持化成行動來相挺甜甜，讓她可以在工作上努力表演來讓家裡的生活無虞。」