半導體測試介面廠雍智科技(6683)公布2022年12月自結營收1.21億元，月減0.02％、年減7.1％，雖降至近10月低點、仍創同期次高。第四季營收3.75億元，雖季減5.23％、仍年增2.18％，改寫同期新高。累計全年營收15.29億元、年增3.21％，連4年改寫新高。

雍智雖因半導體產業步入淡季且進行庫存調整，部分產品受消費市場疲弱影響，相關應用IC測試及老化測試載板訂單減少，但在WiFi 6／6E、車用、高速運算（HPC）、電源管理晶片等應用需求強勁撐盤，第四季營收僅季減個位數百分比、持穩高檔水準，表現符合預期。

展望後市，雖然上半年半導體產業庫存調整持續，但IC設計業者集中研發資源投入新一代晶片開發，雍智受惠主要大客戶新品開發需求穩健，整體新開案量能續增，在新訂單逐步放量出貨下，今年營運動能可望逐季轉強、維持成長再創高。