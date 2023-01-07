【旅遊經 洪書瑱報導】

日本吃饅魚飯可說是吃到精，而這一間饅魚飯「うなぎ四代目菊川」源起於昭和七年的鰻魚料理名家，已超過90年經驗，淬鍊出最完美鰻魚飯，堅持每日現殺、現串、現烤，完整呈現鰻魚的鮮美風味，並選用高品質備長炭烘烤整條鰻魚，鎖住鰻魚原有精華與香氣，讓鰻魚外層酥脆裡面柔嫩厚實，細緻的油脂在口中漫開，搭配祖傳秘製醬汁，讓醬汁甜味與鰻魚油脂交織，在日本相當受到民眾愛載、且相當知名，今年1月在羽田機場再開立新店後，就有21間分店，可見其受歡迎程度，而且這一間饅魚飯店還受米其林推薦，只次是繼2017在新加坡開立首家海外店後，再次跨海在海外開分店。

會席料理(攝影：洪書瑱)

「うなぎ四代目菊川」台北分店已於昨(6)日正式開幕，座落於台北南京東路都會商圈「第一大飯店」1樓，全店共46席座位，主打「名物一本重」、「名物一本鰻三吃」及「鰻丼」等經典鰻魚料理原味呈現，售價從600元到980元，另有會席料理「雛菊」每套1,500元，「野菊」每套1,800元，全套共六道菜色，全店近30種品項供饕客選擇。

鰨魚三吃(攝影：洪書瑱)

名物一本鰻(圖：業者提供)

日本社長菊川雄平表示，「うなぎ四代目菊川」起初以經營鰻魚批發為主，供應上等鰻魚給許多名店，承襲多年的選鰻經驗，轉而投入推廣鰻魚料理至日常生活中，店內一律採用品質最頂級的鰻魚，從鰻魚苗至養殖約10個月至1年，特選用300克重的鰻魚，以適當的尺寸及厚度，加上師傅多年炭火直烤的經驗，確保鰻魚在火烤過程中水份不會過度流失並保留適當的油脂，讓客人可以品嚐到鰻魚肉質的細緻綿密，秉持著「殺鰻三年、串鰻八年、烤鰻一生」的職人精神，店內皆採活鰻「現殺、現串、現烤」。而「うなぎ四代目菊川」台北店為關西做法，直接準備高品質備長炭來烤製鰻魚，透過炭火將精緻肥美的鰻魚烤至外皮酥脆、肉質綿軟厚實以及富有彈性，烘烤完成的鰻魚，經過祖傳多年的「秘製醬汁」浸透，醬汁與濃厚鰻油交織，造就外皮酥脆、表皮Q彈，肉質鬆軟等多元口感。

名物白燒一本定 (圖：業者提供)

「うなぎ四代目菊川」台北店品牌負責人陳育安表示：為呈現出最完美的鰻魚飯料理，「うなぎ四代目菊川」在食器上也絲毫不馬虎，選用江戶時代延續至今、日本六大古窯之一「信樂燒」特製「一本鰻」專用器皿，信樂燒加熱後保溫性極佳，容器可長時間保持在約50、60度溫感狀態，讓鰻魚飯上桌後以最佳品嚐狀態呈現，賓客從第一口吃到最後一口，都是熱騰騰的美味。另外，日本人也重視的白飯，台北店選擇台灣越光米。

日本四代目社長_橘焱董事長-互贈經典菜色(攝影：洪書瑱)

美食家徐天麟表示，鰻魚有「關東剖背、關西剖腹」說法，鰻魚處理所以分為關東及關西兩個做派，關東因有武士等文化背景關係，鰻魚並不剖腹，而是剖背的方式來處理，而關東在料理製作上，也多了一道手續，比起關西直接在炭火烤製，關東先蒸過再烤，沒有誰好誰壞，只是喜歡軟嫩口感，可選關東派；喜歡Q彈口感，就選擇關西派，任君選擇。饅魚飯上桌時，建議分成4等份，首先先吃原味；第二等份放在碗裡加上蔥花、海苔、山葵、山椒粉等備料，一起拌著吃；第3等份，同第二等份做法再放入碗中，加入高湯，做成茶泡飯，最後剩下的一等分，就選擇最喜歡的口感再吃一次，這樣饅魚飯就有不同的味蕾享受！

鰻魚採現殺、現串、現烤(攝影：洪書瑱)

為慶新店開幕，1月20日前在「うなぎ四代目菊かわ」台北鰻魚飯專賣店，凡點鰻魚定食、丼飯、會席料理系列，即招待220元飲品一杯；1/23到1/29點選鰻魚定食、丼飯、會席料理系列，則贈送220元飲品兌換券一張。另，蝴同燒肉夜食-胡同燒肉12號店，推出「蛋蛋有禮」扭蛋贈獎活動，消費滿5000元，即可參加扭蛋抽獎一次，獎項包括「我不是胖虎」餐具周邊組及菜品優惠券等最高價值680元。

備長炭直烤(攝影：洪書瑱)

※.「うなぎ四代目菊かわ」台北鰻魚飯專賣店

祖傳多年的「秘製醬汁」(攝影：洪書瑱)

地址：台北市中山區南京東路二段63號1樓（第一大飯店）訂位連結：

服務時間：12:00-15:00；17:30-21:00

第一等份吃原味(攝影：洪書瑱)

第二等份，將備料伴著吃(攝影：洪書瑱)