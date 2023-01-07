新北市八里區87歲婦人過世後，遭66歲兒子藏屍在冰箱5年，警方調查後發現兒子隱匿母親死亡，5年來至少向政府領取63萬補助，但檢方相驗遺體、調閱病歷後，初步認定婦人是因心因性休克死亡，暫無他殺嫌疑，依偽造文書外、詐欺方向偵辦此案。士林地檢署今(7日)偵結，認定死者兒子近4年詐領73萬餘元補助，依偽造文書等罪提起公訴。

根據調查，檢方當時初步認定是心血管病變導致死因性休克，相驗後已將遺體發交家屬，當時初步調查死者兒子5年來恐領取63萬補助，全案除偽造文書外，詐欺部分也將持續調查。

八里區婦人5年多前死亡，兒子卻隱匿未報，將母親遺體藏放在冰箱內，是死者孫女在學校表示「奶奶都躲在冰箱不出來」，引發師長懷疑，經通報後此事才曝光，死者兒子辯稱當時家中經濟困難因此無法下葬，只能放入冰箱直到被發現為止。

檢警調查發現，死者兒子平時靠打零工及每月1萬6千元的津貼維生，母親病逝後他選擇匿報，每年繼續向社會局申請中低收入戶補助約12萬6千元，預估近4年間至少詐領73萬元。士林地檢署偵結，依偽造文書等罪提起公訴。