白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）1月6日宣佈了迄今為止最大的一次對烏克蘭的新軍事援助計劃，價值超過30億美元（近新台幣917億元），隨後五角大廈的記者會公佈的具體的內容，包括期待已久的布萊德雷步兵戰車（M2 Bradley）、155釐米的榴砲砲彈、反坦克飛彈、120釐米砲射地雷等其他武器。

據《基輔獨立報》（The Kievindependent）6 日報導，在五角大廈的新聞發佈會上，美國國防部助理部長庫珀（Laura Cooper）談到：烏克蘭將獲得50輛配備有500枚拖式（TOW）反坦克飛彈和25萬發25釐米機砲砲彈的布萊德雷。這些車輛將「進一步增強烏克蘭在幾乎所有天氣條件和地形下的複雜機動能力，特別是在該國南部和東部」

這一次的軍援計劃還包括100輛烏克蘭已經在使用的M113裝甲運兵車、55輛防雷車（MRAP）、138輛悍馬車（HMMWV）、18門M109 155釐米自走炮和36門105釐米牽引榴彈炮。

美國的承諾新炮兵援助還包含更多彈藥的支援，包括9萬發105釐米砲彈和7萬發155釐米炮彈，以及500發精確導引155釐米炮彈（M982 Excalibur）

其他還會交付的物資包括地對空飛彈、反車輛地雷、更多的海馬斯（HIMARS）火箭彈、支援車輛、迫擊炮和小武器彈藥等等。

該援助還將包括2.25億美元（近新台幣68.7億）的「對烏克蘭的外國軍事資助，以建設烏克蘭軍隊的長期能力和現代化。」

克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在推特（Twitter）上發文感謝美國總統拜登提供的「全新的武器裝備。」「我歡迎美國迄今為止最大的國防援助計劃，」「它將在戰場上加強烏克蘭軍隊。給烏克蘭的聖誕禮物真棒！他寫道：「與美國人民一起，我們正在接近一個共同的勝利！。」

I welcome the all-time 🇺🇸 defense aid package. Thank you @POTUS for the completely new weaponry, incl Bradley vehicles, anti-aircraft missiles. It'll strengthen 🇺🇦 Army on a battlefield. Awesome Christmas present for 🇺🇦! Together with 🇺🇸 people we're approaching a common victory! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 6, 2023

「現在我們的士兵將擁有更多的武器、設備、炮彈和防禦系統，這將使我們對俄羅斯的任何戰爭升級計劃和恐怖國家造成的那些打擊有更多的準備。」