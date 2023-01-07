烏克蘭軍情局副局長史基比茨基表示，俄羅斯去年10月募兵30萬人之後，1月將再度下令動員多達50萬名新兵參軍，這是俄國總統蒲亭無意結束戰爭的另一個明顯跡象。

英國「衛報」（The Guardian）報導，史基比茨基（Vadym Skibitsky）表示，烏克蘭認為募集新兵將是俄國在今年春夏，對烏克蘭東部及南部發動一系列攻勢的一環。

他說，烏克蘭預期俄羅斯將在冬季假期結束後，於1月15日宣布最新一波動員令。

但俄國否認準備展開第2波動員，蒲亭（Vladimir Putin）上月表示，討論新一波動員「毫無意義」，聲稱已獲動員者只有半數派往烏克蘭。

蒲亭等俄國官員過去也曾否認發起動員計畫的消息，但最終仍於去年9月下令局部動員。

近來影響力大增的數名挺戰民族主義部落客的說法也與官方相悖。他們表示，俄國別無選擇，只能趕緊宣布新的動員計畫。

俄國極端主義民族主義評論家、前情報員史特雷科夫（Igor Strelkov）則是預測，莫斯科當局將於下個月宣布動員令。

他說：「後續將有第2波動員，我們不得不進行第2波動員，也許還會有第3波。為了戰勝烏克蘭，我們需再徵召至少50萬名士兵。」他也指出，新的動員令將於2月下旬、戰爭屆滿1週年時展開。

不過，美國軍事專家李伊（Rob Lee）表示，儘管俄國擁有這些兵力，也不代表俄軍部隊就能更有效率地運作，因為領導力、彈藥和訓練是俄軍當下面臨的問題。

李伊說：「就算你動員50萬人，原本的問題也不會消失，在擁有更多人力的情況下，只會遇到更多類似的問題。」他指出，訓練較不充足的部隊更適合保衛領土，而非進攻。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1120107