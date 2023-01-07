擁有171公分高挑身材和逆天長腿的香港旅遊節目主持人梁凱晴是台灣女孩，過去她就讀北一女和政大東方語文學系畢業，多年前簽進TVB一圓星夢，去年8月她宣布約滿畢業，改加入HOY TV。且同步經營自己Youtube頻道的她，稍早曬出「補班福利」，透露最新一集影片帶大家到苗栗泡湯，可見她比基尼、小褲上身，露出豐滿上圍和纖腰，好身材引來粉絲瘋狂按讚。

26歲梁凱晴過去參加TVB的徵招，最後成為旅遊節目《3日2夜》主持群，更加入《東張西望》當上台灣的外景記者，去年8月她離開TVB後，一度表示想繼續進修，到格拉斯哥大學念碩士，讓粉絲一度以為再也無法從螢光幕上看到她，但11月她就報喜找到新「金主」，加入HOY TV擔任《亞洲TOP TEN台灣篇》主持人。

梁凱晴回歸旅遊節目主持人身分後，便繼續在網上發美照，引來網友質疑她這段期間跑去隆胸，上圍曲線不科學的升級，四肢依舊纖細，肋骨相當明顯，但後來她就在IG限時動態親自滅火，解釋：「話說凱晴是經前漲奶，才不是手術假奶，別再問啦」。

今逢補班日，梁凱晴稍早曬出粉絲福利宣布上傳了新一集Youtube節目，帶網友到苗栗苑裡泡溫泉，享受酒店設施，可見她坐在泡湯池內大秀東西半球，全身照更可見她的招牌長腿，讓粉絲開心寫下：「為何越來越性感」、「看凱晴的視頻減壓」、「太正了吧」、「太豪爽啦，成天給福利，新的一年事事順利」。