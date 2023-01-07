今（7日）天補班日有人拿到大紅包！國泰金年終今入帳，儘管受到股債雙跌以及防疫險保單衝擊獲利，國泰金年終平均6個月，績效表現佳的員工最高可領10個月，雖然不及長榮海運45個月天價年終，但比起一般上班族只領1、2個月仍令人欣羡。

2021年因股債多頭，國泰金全年稅後獲利近1,406億元創新高，2022年因防疫保單及債券大跌價，影響產險及壽險子公司獲利及淨值，2023年的年終獎金較2022年縮水，不過今年員工平均年終仍有6個月，若業績表現佳，最高可領10個月。

工商時報報導，富邦金控每年會視各公司整體營運，以及個人績效來核定年終獎金，目前尚未定案；中信金同樣看業務成長表現來衡量，至2022年11月底止，中信金前11月稅後純益330.14億元、年減36.4%，年終可能受到壓縮。

而公股行庫，兆豐金今年平均年終上看8個月最高，一銀、華銀也上看7個月，台企銀、彰銀應有6.5個月以上，合庫平均也可望有6個月水準，至於台銀、土銀、輸出入銀行等三大國營銀行，獲利超過原訂預算目標，4.4個月年終是基本。