2022年房屋信義(9940)官網「熱搜」社區出爐，全年被點擊、搜尋次數最多的一般住宅社區，以雙北市戶數較多，且較為知名的社區為主，包括新店區美河市、板橋區新巨蛋、淡水區海洋都心No1、新店區玉上園、大安區成功國宅等，都榜上有名，雙北以外則有台中市西屯區鄉林皇居、桃園平鎮的遠雄龍岡No1等入榜。信義房屋分析，交易量大的社區，相對購屋需求量也比較大，搜尋量自然較高，一部分社區兼具知名度，也會吸引網友點擊。

統計顯示，一般住宅去年熱搜前十名的社區依序為美河市、新巨蛋、海洋都心No1、玉上園、成功國宅、碧波白、鄉林皇居、水蓮山莊、南港國宅、宏國大鎮；雙北以外，遠雄龍岡No1也是熱搜排行前段班的社區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，前五名的社區，都是量體大、交易量也不少的大社區，而這類大型社區通常因為在售戶數相對多，購屋需求量也大，搜尋量自然會比較高，不過，這並不代表「賣壓大」，因為這些社區都屬於發展頗為成熟的社區，主要是戶數多所致；此外，排行榜中也不乏一些各地比較知名的社區，被網友或消費者搜尋的機會也會比較高。