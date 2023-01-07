桃園地檢署偵辦詐騙集團案件，赫然發現有銀行行員涉嫌將帳戶存提款額度提高至2000萬，協助詐團洗錢，5日指揮警方搜索中國信託商業銀行成功分行、江翠分行，依涉詐欺取財等罪嫌聲押39歲林姓女主嫌、26歲朱姓女銀行員等7人、1人交保。

桃園地檢署檢察官李佩宣5日指揮台北市警察局刑事警察大隊、士林分局、南港分局、文山第一分局、中壢分局，搜索中國信託商業銀行成功分行、江翠分行等20處，拘提被告10人，並救出被害人6人，且凍結遭詐騙款項2200萬餘元。

檢察官偵查後，認為中信銀行成功分行朱姓行員參與詐欺犯行等，於6日晚間，以涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織及違反洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌，向桃園地院聲請羈押朱姓行員等7人，具保1人。

據了解，39歲林姓女子為首的詐騙集團，以高額薪資誘騙民眾求職，並拐騙民眾至特定銀行申辦帳戶作為薪轉戶，最後卻把民眾關在嘉義市某飯店，朱女協助快速核辦，並把額度從50萬調高至2000萬，原本神不知鬼不覺，但檢方偵辦時，發現竟有數個帳戶可以巨額轉帳，研判有行員涉案，6日見時機成熟，指揮警方偵辦搜索。