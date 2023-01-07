新年即將到來，不少人都期待著與家人一起吃團圓飯，並想著桌上擺放滿滿的美食，和許久不見的親朋好友在餐桌上歡樂的度過這一天，《媽媽經學知識》運勢專欄指出，水瓶座、天秤座、天蠍座只要吃得越多就越福氣，運勢自然也跟著旺起來。

▍水瓶座

水瓶座雖不一定是吃貨，但卻是餓不得，肚子一餓就會發脾氣，為了不在大過年有不好的情緒，所以吃飽是一定要的，要有好運勢，心情好是最基本的，不會讓自己餓到的水瓶座，運勢自然名列前茅。

▍天秤座

天秤座身為吃貨的一員，只要吃飽心情就會好，保持愉悅的心情，自然就有好的運勢，加上他們天生就是美食家，過年豐富的美食自然讓他們食指大動，這樣優勢的環境條件下，過年根本就是他們的主場。

▍天蠍座

天蠍座在今年上半年的運勢平平，放空及休息是讓他們提升好運的方法之一，吃吃喝喝更是舒壓放鬆的好方法，趁著過年享受美食、釋放壓力，好運自然跟著來。