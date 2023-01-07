小三通春節探親專案上路，外界也關心兩岸小三通何時全面復航。國民黨主席朱立倫今表示，任何的開放、交流是正面的，但還是不夠，不僅要開放更多，航點增加也很重要。

朱立倫今上午與國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇在松江路口拜票，他受訪時說，任何的開放、交流、對話，都是正面的，但還是不夠，尤其台胞、台商、台生要回來過年，不但得開放更多，航點增加也很重要。

朱立倫反問，如果是自己家人、親戚、同學，沒辦法回來過年，不是覺得很難過嗎，應該要讓同胞趕快回來過年比較重要。

被問到補選結束後，是否將出訪美國、日本，為2024的總統大選暖身，朱立倫指出，國民黨未來面對國際，包含美國、日本及其他民主國家，也包含大陸，都要保持密切聯繫，所以國民黨在任何時刻，都可能會安排這樣的訪問，為未來的總統候選人、重要候選人奠下國際交流基礎。

朱立倫強調，包括他本人、國民黨副主席、黨內重要人士，都有可能出訪，但目前詳細時程沒有規畫，現在最重要還是是王鴻薇的補選，和接下來南投立委的補選。

至於國民黨台北市議員鍾小平表態爭取代表國民黨參選中正萬華區立委，並要組成救黨救國連線，朱立倫說，黨歡迎每位有意參選的同志，有什麼想法或創意都很好，重要是讓中華民國好、讓台灣好、國民黨更強。他也證實黨內有規畫讓台北市議員徐巧芯接任文傳會主委，強調不管是徐巧芯或北市議員、立委都是國民黨的義務幹部，包含王鴻薇也是，都非常歡迎，每位都能加強國民黨的戰力。