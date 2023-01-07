柯文哲（左）與老婆陳佩琪昨天接受李四端專訪。（MOMOTV提供）

民眾黨黨主席柯文哲昨晚（6日）偕同妻子、聯合醫院小兒科醫師陳佩琪接受MOMOTV《大雲時堂》李四端專訪。談到了郭台銘、王世堅與黃珊珊三人，其中問到2024大選希不希望郭台銘出馬角逐？柯文哲表示「沒意見，不會影響到我」，他甚至是樂見，「正常的選舉可能也選不上，越亂越好，這樣更好選上」。

3年多年前，柯文哲以台北市長身分與陳佩琪接受李四端專訪，也是《大雲時堂》首集來賓，兩人道出對彼此想說的話語，陳佩琪寫了「身體健康、心想事成」，柯文哲寫出「謝謝你」，當場讓陳佩琪感動落淚。今天第二次訪問，卸下台北市長職務的柯文哲，在節目中的九宮格遊戲環節，談到了郭台銘、王世堅與黃珊珊3人。

談及未來黃珊珊是否會成為他的總統候選人副手？柯文哲表示「天曉得」，更直言「找其他更有擴展性的，她跟我重疊性太高了」。會希望副手是能夠令他更加分的，至於其他人選部分「目前還在想」。對於黃珊珊的評價，「她證明了大黨之間還有第三勢力，那25％是不可動搖的」。至於如何讓台灣民眾黨成長？他說「不要幻想一天改變這個國家，會一點一點的繼續努力」。

到如果柯文哲真的當選總統，王世堅能否在他的內閣之中佔有一席地位？他答「王世堅可以去當監察委員，盯別人」，認為王世堅的才能在別處而不只是當內閣。

訪談最後，節目再次拿出紙筆，讓柯文哲夫婦留下想對彼此說的話，兩位不約而同留下希望對方「平安、幸福」的祝福語，雖然接地氣，但也最真誠，短短幾個字道盡他們之間的情意，和對未來的美好祝願。