民眾到甲安坑旅遊可感受自然與人文之美。(台中市政府提供)

遊客可體驗難忘且充滿知性的生態文化之旅。(台中市政府提供)

讓專業的觀光導覽志工帶領遊客漫遊甲安坑。(台中市政府提供)

台中市三大風景區有大坑、大甲鐵砧山與大安濱海樂園三大風景區，涵蓋山線與海線，各具不同的生態與人文特色。觀旅局長陳美秀表示，廣受遊客喜愛的風景區導覽解說活動與環境教育課程全新登場！將讓專業觀光導覽志工帶領遊客漫遊甲安坑，體驗難忘且充滿知性的生態文化之旅，感受自然與人文之美。

陳美秀表示，觀旅局安排在充滿芬多精與動植物生態的大坑生態園區、5-1號步道及7號步道，還有在歷史風情與親子遊憩設施完善的大甲鐵砧山風景特定區，以及海岸生態豐富的大安濱海樂園，由專業志工輪流於假日免費提供定時定點導覽解說服務。

觀光旅遊局指出，透過熱情導覽志工的解說，讓民眾旅遊時不再只是「上車睡覺、下車尿尿」走馬看花而已，更能感受甲安坑深度的涵養與魅力；另民眾平日有導覽解說需求，也可一個月前向台中市風景區管理所預約申請，市府將會安排導覽解說員來提供導覽服務。

陳美秀說，大坑生態園區去年底剛獲得行政院環保署「111年度環境教育設施場所評鑑優異獎」，歡迎有環境教育課程需求的機關團體預約申請環境教育課程，增進對地方生態環境及文化歷史的了解。

陳美秀強調，喜愛海洋的朋友，也可以到大安濱海樂園向旅客服務中心諮詢報名體驗海洋環境教育課程，並入住體驗豪華露營區，讓您身心靈感到放鬆。對志工導覽及環境教育課程有興趣的民眾、機關團體，歡迎到台中市風景區管理所官網查詢，網站提供詳細的導覽解說服務、時間及環境教育課程介紹。