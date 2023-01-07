新北市教育局今在中和國小今舉行模擬聯合國會議，讓193位學童模擬聯合國會員國代表，化身為小外交官，與新北市副市長劉和然、前外交部長林永樂和前駐德代表陳華玉討論氣候變遷下，如何做到惜食減碳，並邀請1000名世界小公民攜手參與，關心全球議題。

教育局指出，聯合國環境署2021年報告指出，全球每年近10％的溫室氣體排放與浪費10億噸食物相關，因應氣候變遷已是全民課題，希望透過探討「食物與環境的關係」、「如何控制及運用剩食」等議題，培養學生的國際領導、思考和口語表達能力，進而提升其國際視野和國際教育核心素養。

劉和然說，新北市府2016年成立「新北惜食分享網」，強調「公益」、「教育」及「環保」等三大主軸，吸引1300個單位響應，透過跨局處合作，減少食物浪費，推行至今已有超過151萬在地弱勢人次受益，也減少3600噸廢棄物產生，運用819噸廚餘推動循環概念，讓學生思考惜食環

保的意義與價值。

劉和然也在現場與老師引導學生倡議惜食減碳愛地球5行動-惜食零浪費、先用即期品、剩食樂分享、餐餐吃乾淨、採買剛剛好，希望大家能具體實踐愛護地球的行動。中和國小同學詹芯睿表示，參加會議後更瞭解減少食物浪費，可減少碳排放，回家後會與家人分享，利用醜蔬果減少浪費；蘆洲國小同學黃宥愷分享，外交官們分享其他國家的惜食參考，讓他們認知先用即期品，減少剩食燃燒可減碳。

教育局長張明文表示，新北市教育局每年補助各校辦理模擬聯合國推動計畫，並舉辦模擬聯合國會議，希望學生能與世界接軌、重視國家議題，培養成為國際小公民的素養，未來會持續推展國際教育，培育更多國際人才。