大陸新聞網7日報導，陸疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友6日在中國防疫政策專題吹風會表示，過去三年，中國對每一起疫情、一些重要病例都進行了毒株的分離、監測，相關數據都與國際社會分享。

吳尊友說，新冠疫情的統計、分析與研判是制定防控政策的基礎，也是動態了解疫情發展變化的重要手段，還是評價防控措施落實以後防控效果的重要方法。

吳尊友表示，新冠疫情剛剛發生時，陸建立了診斷標準，確定了診斷方法以及報告分析的方法，主要是在2020年新冠疫情剛剛在武漢發生的時候。從武漢疫情得到控制以後，直至去年12月，中國的新冠疫情主要由境外輸入，對於每一起疫情，都能夠及時發現，在短時間內撲滅。

他說，目前，官方的疫情報告資料與民眾的感受有所差別。一方面，大陸不再按照行政區域進行大規模核酸篩查，而是聚焦重點人群和重點機構，其他人員則是願檢盡檢，檢測、報告的人數因此有所下降。

另一方面，許多輕症或無症狀感染者居家觀察治療，進行抗原檢測後也沒有上報。吳尊友指出，正是這兩個方面的原因造成了當前感染者報告數與實際發生數存在一些出入。

他表示，為了及時動態掌握疫情的變化與發展趨勢，科學研判、預測疫情的流行規模、強度和時間，大陸國務院聯防聯控機制綜合組制定了新型冠狀病毒感染乙類乙管疫情監測方案，指導大陸全國進行疫情監測。同時將繼續以大陸疾病預防控制資訊系統網路直報為主體，各個醫療機構監測、報告病例，同時開展多種形式的監測。

吳尊友指出，還有一類監測貫穿始終，即對新冠病毒變異毒株的監測。過去三年，中國對每一起疫情、一些重要病例都進行了毒株的分離、監測，及時了解變異毒株在傳染性、致病性、免疫逃逸等重要生物特徵方面的變化。「這些數據也都與國際社會分享。」