根據產業調查機構Motor Intelligence出具的最新報告，2022年美國整體汽車銷量創下逾10年新低，但電動車銷量逆勢增長，市占版圖也進一步擴大。

報告指出，2022年美國整體汽車銷售量年減8%，跌至1370萬輛。純電動車銷量達到80萬7170輛，占整體汽車銷量的比率從2021年的3.2%擴大至5.8%。

去年在美國，特斯拉的電動車銷量仍然排名第一，但隨著競爭加劇，其在整體電動車的銷售占比從2021年的72%下滑至65%。

福特汽車的純電動車市占率擴大至7.6%，排名躍居第二；其次為南韓現代與關係企業起亞合併市占率為7.1%。通用受到熱賣車款Chevrolet Bolt火燒車與召回事件影響，其在美國的電動車市占率下滑。此外，福斯、日產的電動車市占版圖也都縮水。

報告亦指出，美國2022年通過的「降低通膨法案」（IRA）有關於電動車的補助規定可能導致市占版圖的挪移。例如，美國政府日前宣布用於租賃的電動車即使在北美以外的地方組裝，也可享有每輛最高7500美元的稅負減免優惠，南韓現代汽車可能因此受惠。

該法規的排富條款則可能影響福特與特斯拉。依照規定，電動休旅車零售價不超過8萬美元、一般電動車零售價不超過5.5萬美元才可享有7500美元的稅負減免。美國政府擬將價格超過5.5萬美元的福特Mustang Mach-E和特斯拉某些Model Y版本列入一般電動車，而非電動休旅車，因此可能無法取得抵稅優惠，勢必影響其競爭力。