亞系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，直言市場對聯發科和高通在低階晶片的價格戰恐過於擔憂誇大，目前看到聯發科產業趨勢持續往好的地方發展，預估上季營收將落在財測低端，故下調目標價至840元，但維持優於大盤評等。

亞系外資表示，在過去一個月中，受到價格競爭的擔憂，聯發科股價表現不如大盤，惟根據對於供應鏈調查顯示，中/低端5G N-1晶片(2022年產品)將在今年上半年出現約10%的價格下滑，確實，整體趨勢比2021~2022年要弱，當時整體環境處於半上升趨勢，但新晶片(即天璣9200、天璣8200)卻有助於整體ASP，使得ASP表現相較過去更加平整，故市場對低階5G晶片的價格競爭恐過於誇大，且由於高通的晶圓成本較高，而聯發科的低階解決方案單價可以達到18美元，有利於推動4G向5G升級，且隨著聯發科知名度的提高，補貨即將開始。

亞系外資提到，注意到近期大陸的通路庫存已經下降到6週，為正常範圍的下限，預計接下來的農曆新年會再進一步下滑。從宏觀角度來看，疫情的快速傳播可以加速大陸經濟復甦，隨著新的智慧手機在1月到4月持續推下，預計第一季會出現補貨，且等待宏觀狀況好轉，終端需求也會回暖。至於海外市場，儘管終端需求的可見性參差不齊，據悉目前通路庫存接近正常水平。

亞系外資表示，目前看到聯發科產業趨勢持續往好的地方發展，包括5G滲透率好於預期、WiFi升級潮、電視需求恢復等，惟預計聯發科去年第四季營收將達財測低端，毛利率落在47.6%，故下調目標價至840元，但維持優於大盤評等。

以新台幣匯率1比31.5元計算，聯發科預期去年第四季營收落在1080~1194億元，季減少16-24%，年減少7~16%，毛利率47~50%，費用率預估為31~33%。