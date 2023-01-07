網家(8044)旗下PChome 24h購物指出，2022年度代表字「漲」，反映2022年台灣消費者在通膨下更有感於荷包縮水；PChome 24h購物公布站上2022年度熱銷商品及消費趨勢觀察，2022年度熱銷品類依序為「電子票券、3C、家電、保健食品、食品生鮮、戶外運動、寵物用品」，進一步盤點2022年度三大消費關鍵指標為：「疫情解封、訂閱制興起、季節及時事話題」影響購物行為。

東方線上研究指出，疫情影響消費者將重心轉向自身，提升對於物質、金錢衡量及生活品質的關注。去年通膨居高不下，消費者購物決策趨於審慎，會多方比價商品及支付回饋，也反映在「電子票券」品類的業績上，不僅為PChome入口網站「2022年度熱搜商品」關鍵字前五名，在PChome 24h購物也以超過70％的年增率，奪下年度熱銷品類首位，消費者多搭配站上支付回饋及檔期活動搶便宜，以超商、連鎖量販店的票券賣最好，便利商店的商品卡及禮物卡就賣破10萬張；此外，國旅熱潮也讓大家上網搶購便宜住宿券及餐券。

消費者最常使用的日用品以衛生紙需求最旺，全年狂銷千萬包，相當於可堆疊1,800座101大樓，消費者多趁年節、優惠檔期下手，搭配站上力挺抗漲所推出的「箱購組合」一次囤貨，趨避突如其來的原物料價格漲幅。

2022大半年多壟罩在疫情之下，在上半年國境尚未解封之時，露營、踏青健行等戶外運動成為首選，Outdoor風潮蔚為盛行，全年露營用品整體成長近20％。另外，重視內在保養及健康狀況的維持，促使保健食品銷量年成長也達20％，以「魚油、高蛋白、基礎維他命、關節保養、葉黃素」等產品最熱銷。

疫情加速數位串流發展，全球掀起「訂閱制」浪潮，相較於免費使用，或者一次性的買斷產品，消費者比以前更願意為了優質的內容付費。PChome 24h購物於台灣市場首創「iPhone訂閱方案」的服務，以低月付額、免預繳免押金、專屬保險、年年換新等四大亮點，創下首波訂閱於30分鐘內銷售一空的佳績。

氣象局數據顯示，2022年北部多個觀測站降雨量刷新歷年降雨紀錄，季節性家電的銷量受天氣變化影響最為顯著，以除濕機為全年熱銷家電品，業績相較前年成長40％。

2023年消費市場，PChome 24h購物預測「戶外運動、露營配件、即時生鮮真空包、寵物、彩妝、行動裝置、電子票券、保健、家電舊換新」將成2023年大勢品類。