台北市第3選區立委補選明天投票，國民黨主席朱立倫、副主席連勝文今上午陪伴王鴻薇站松江路口向來往上班族拜票，這是朱立倫在此次選戰中第5次助選王鴻薇，他坦言，對王鴻薇勝選有信心、但也擔心，不能贏在家裡，最後失望在投票所，因為太多民眾支持王鴻薇，但拜託大家一定要出來投票，如果大家都說王鴻薇穩當選，就會贏在家裡，失望在投票所。

朱立倫表示，國民黨沒有像民進黨有龐大執政資源，有的是這份團結的心，大家一起努力，晚上選前之夜前總統馬英九、桃園市長張善政和基隆市長謝國樑都會來幫忙。至於新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「兩大母雞」今晚不參加選前之夜，朱立倫則強調，他們幫忙很多次，大家都是分頭來幫忙。

王鴻薇表示，最後一天就是繼續拚，希望能夠在最後一天，爭取到選民更多支持，而昨天開記者會就是希望投票率不要太低，支持者要踴躍出來投票，不希望大家支持卻沒出來投票，看到遺憾的事情發生。

面對有計程車司機嗆「落跑議員」，王鴻薇則大氣回應，媒體幾乎全程跟著她站在路口，看到非常多的民眾很熱情，也許有些民眾有不同聲音，但這就是民主的價值，她尊重大家多元的聲音。