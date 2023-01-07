台中市長盧秀燕看完中捷微電影後多次落淚，並緊緊牽著賀阿嬤的手，安慰阿嬤「相信阿公一定在」。（張亦惠攝）

台中捷運去年12月單月運量突破100萬人次，創下單月最高運量，中捷公司7日舉辦記者會分享成果，並首映真人真事改編的微電影「老ㄟ咱來去七逃」。（張亦惠攝）

台中捷運運量再創里程碑！歷經疫情衝擊，去年12月單月運量仍突破百萬人次，創下最高單月運量紀錄；111年月均運量也比110年月均量成長56%，成長幅度驚人。中捷公司今(7)日舉辦記者會公布去年努力成果，同時全台首映改編自真人真事的微電影「老ㄟ咱來去七逃」，故事描述獨居的賀玉雲阿嬤帶著已故丈夫的人形立牌搭捷運，完成兩人搭捷運出遊的心願，鶼鰈情深的畫面讓市長盧秀燕熱淚盈眶，數度落淚，現場眾人為之動容。

「捷伴一生 愛不停駛」單月運量破百萬人次記者會今日於捷運市政府站舉行。「中捷是一條愛的捷運！」盧市長說，中捷於前年4月25日完工通車後，負擔著運輸的任務，每個人搭乘中捷都有屬於自己愛的故事。即便歷經疫情嚴峻，中捷仍努力向前奔跑，去年12月跑出好成績，單月破百萬人次。盧市長強調，市府在宣布好消息的同時，沒有用很華麗的方式呈現，而是把民眾搭乘捷運愛的故事跟大家分享。

盧市長在微電影播放一開始便頻頻拭淚，表示賀阿嬤的故事给她很多啟發，笑稱自己哭點低，已是第二次觀賞，仍忍不住落淚。「我相信阿公一定在！」盧市長緊緊牽著賀阿嬤的手，坦言這部微電影讓她很有感觸，自己公務繁忙，更要珍惜家人，也提醒自己不能只專注於工作上。盧市長講到一半數度哽咽，回憶先生為她犧牲很多，這個故事啟發她要對另一半更好。

盧市長也說，每個家庭都上演這樣的故事，今日微電影的放映，感動現場每一個人，也透過愛的旅程，分享中捷的愛。她分享兩個小故事，其一為上屆上任時，即下定決心要把中捷蓋好，曾連續175天穿著中捷制服出席各項活動，因為讓捷運綠線順利通車，是她上屆任期最重要的任務之一，最終於前年4月25日完工通車，「先苦後甘」。

「第二個為孝順的故事」盧市長說，她曾看到祖孫三代搭乘捷運出遊，非為上學、上班的交通考量，而是孩子孝順阿公阿嬤，「想帶他們去七逃」，全家討論中捷因沿途風光好，因此專程來搭乘。盧市長強調，中捷是一條愛的捷運，搭載著每個人迎向愛的旅程，中捷會繼續努力，提供最好的服務。

影片主角賀阿嬤在華山基金會站長陪同下，今日也出席首映會，她感謝市府與中捷公司將回憶化為真實的影像，成為她最重要的收藏。今日放映的微電影風格溫暖深刻，娓娓道出愛夫心切的妻子，勇敢堅毅的帶著已故丈夫的人形立牌搭捷運，完成彼此共遊的心願，影片細膩地呈現出兩人的情感，讓現場眾人紅了眼眶，賀阿嬤也感動落淚。

「感謝旅客的支持！」中捷公司董事長林志盈指出，中捷去年月均運量成長幅度明顯高於其他同業，在運量累積過程中產生許多故事。林董事長分享，去年颱風來襲他至文心森林公園站巡站時，巧遇一名坐著輪椅的鼻咽癌末期患者「昌仔」，接受彰化基督教醫院安寧居家照護，正逐站蓋中捷車站紀念章。

林董事長說，昌仔熱愛集郵戳，1年前獲贈中捷集章冊，非常開心，卻因身體孱弱，出門是一大難題，彰基安寧醫療團隊與中捷得知此事，合力促成圓夢之旅，已無法說話的他無法蓋完所有紀念章，卻還是用力寫下「很歡樂，你們都那麼好，很感動」，感謝幫他圓夢的每個人。

新聞局長鄭照新也分享自己搭乘捷運的愛的故事，印象最深刻的是市府曾邀請萬秀洗衣店的祖孫一同來參與活動，許多人都因捷運而產生連結，因為捷運代表陪伴的精神；「心裡有很多悸動！」交通局長葉昭甫看完微電影表示很有感觸，一個月運量超過一百萬次，代表背後將近有一百萬次不同的故事，希望未來朝向一個月一千萬次的感動，會努力迎接第二條線的動工。

中捷公司表示，邀請民眾加入分享行列，並參加「捷伴一生，愛不停駛」拍照抽好禮活動，即日起至1月31日，旅客於市政府站3樓指定拍照區拍照，並於中捷粉專指定貼文留言分享照片，有機會得到小綠綠造型悠遊卡或台中捷運精裝商務筆記本、台中捷運工程圖帆布袋等好禮。

今日活動現場溫馨感人，包含盧市長、交通局長葉昭甫、中捷公司董事長林志盈、新聞局長鄭照新、衛生局副局長陳麗娟、民政局副局長徐照山、華山基金會等皆到場見證愛的捷運。