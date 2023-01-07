國立高雄科技大學海洋事務研究中心與中華民國水中運動協會主辦的第九屆海洋事務論壇-「勇往直潛-自由潛水發展與挑戰」，在海洋委員會指導下，6日於高科大楠梓校區盛大展開。此為我國首次以自由潛水為主題之論壇，現場齊聚產官學界自由潛水之專家學者，以及諸多關注與愛好自由潛水發展的人士。

海洋委員會綜合規劃處沈建中處長在開場時透別特別遠端連線，表示本次論壇是我國首創自由潛水論壇，更期許高科大成為我國接軌國際自由潛水的重要窗口。高科大海商學院許文楷院長強調，我國四面環海，海洋遊憩產業更是重中之重，高科大期盼能引領我國自由潛水產業發展。接續水中運動協會曾應鉅榮譽理事長亦說明自潛產業發展之核心在於結合政府、廠商、民間團體與青年參與等各方資源。

我國首次以自由潛水為主題之論壇，現場齊聚產官學界自由潛水之專家學者，以及諸多關注與愛好自由潛水發展的人士。(戴志揚翻攝)

我國首次以自由潛水為主題之論壇，現場齊聚產官學界自由潛水之專家學者，以及諸多關注與愛好自由潛水發展的人士。(戴志揚翻攝)

第一場演講由高科大海洋事務研究中心劉文宏主任談自潛發展與管理，劉文宏從自潛之發展現況與趨勢，提出自潛與海洋保育、水域遊憩活動管理、乃至於保險等重要議題，並強調我國應整合相關機制與利害關係人，促進達成聯合國永續發展目標。第二場則是由水中運動協會曾應鉅榮譽理事長談自潛競技發展與救護，特別是在於CMAS戶外錦標賽，以及國手選拔賽事規範與安全規劃。第三場海底玩家潛水中心李世明總監則分享於澎湖推動｢救傷推手｣海龜與環境保育志工計畫之推動經驗。每場演講均引起在座參與者熱烈迴響，讓各界專家得以共享與共構自潛產業發展之相關洞見。

最後則是由海洋委員會沈建中處長、中研院鄭明修研究員、屏東縣政府交通旅遊處黃國維處長、高科大黃聲威教授與丁國桓教授、成功大學施義哲教授進行綜合座談總結。除了現場參與者踴躍跟與談人們互動，諸位師長亦給予在座關注我國自潛產業發展之專家學者與實務工作者們最熱烈的感謝和肯定，也為本次論壇畫上圓滿的句點，並為下屆海洋事務論壇投以濃厚的期望和鼓舞。