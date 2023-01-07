Encore是專為40歲以上族群打造的創作者及興趣社群平台，從2020年陸續獲AppWorks Accelerator、Google Project Hatcher、Draper、台大創創加速器春秋兩季等多項新創加速器輔導與協助，2022年獲全家(5903)千萬策略投資，Encore無論是App、網站持續成長，2023年計畫將市場拓展至海外，美國為首站選擇，因此，將參與2023年CES大展，展示針對40歲以上所打造的興趣社群及創作者平台，透過私域用戶活化將流量變現的行銷模式。

Encore創作者生態圈從台灣出發，為世界各地的40歲以上族群開創嶄新興趣社群及創作者平台，而海外首站就選擇同樣進入高齡化社會的美國，同時，Encore參與2023年美國拉斯維加的CES大展，展示私域用戶活化(Traffic Reborn)及40+社群平台成果。

Enocore創作者生態圈創辦人林宜靜觀察「全球熟年創作者不但只占了2％，而且是目前創作者經濟中最被低估的族群，他們擁有豐富的人生經驗，適合分享各種多元面向與不同人設的內容。」因此，團隊培育40+創作者，媒合不同品牌、產品，配對合適創作者，以貼近實際生活的圖文創作、個人化推薦，帶消費者從圖文場景進入體驗行銷，為品牌客戶達成私域用戶活化並成功完成轉單銷售。

2022年Encore與台灣知名品牌新推出的料理包產品合作，將熟齡創作者體驗圖文曝光於私域流量池(Private traffic)，其點擊轉單率達10％、公域流量(Public traffic)點擊轉單率約2-4％。此外，購買次數提高400％以上更勝以往。在合作中也觀察到新用戶購買次數提高2倍以上，由此驗證熟齡商機不用過多華麗的文字圖文包裝，真實且平易近人經驗分享觸動消費者，因此，專注私域用戶活化的行銷模式勢必能帶來事半功倍的行銷效果。

力求有效為各品牌實現用戶活化，促使社群互動可提升導購轉換率，目前已經有25％的安可創作者透過不同的商業媒合，達成私域用戶活化並成功轉單銷售，Encore研發SaaS系統依照各品牌需求客製專屬用戶活化服務，目前提供全客製化內容，未來品牌可使用Encore後台選擇合適模板進行相關私域行銷操作，2023年Encore海外拓展首站將從美國開始延伸至其他國家。