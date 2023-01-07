今年首份雞湯，由邱黃肇崇親自送給家住屏東市的84歲的康笑阿嬤。（謝佳潾攝）

今年首份雞湯，由邱黃肇崇親自送給家住屏東市的84歲的康笑阿嬤。（謝佳潾攝）

今年首份雞湯，由邱黃肇崇親自送給家住屏東市的84歲的康笑阿嬤。（謝佳潾攝）

7日一早，縣府祕書長邱黃肇崇便領隊騎單車送雞湯。（謝佳潾攝）

由屏東基督教醫院率先發起的「雞湯送暖天使傳愛」，至今邁向第21年，近年在屏縣府的協助下，除以列冊方式照顧到更多獨老外，也藉由送雞湯搭配關懷訪視表，以普查長輩最新生活需求，為此，縣府祕書長邱黃肇崇7日領隊騎單車送雞湯，團隊預計5天內送完3247份雞湯，共計3401人受惠。

屏基院長吳榮州指出，21年前屏基看見弱勢獨老因孤單引發的問題，進而發起「雞湯送暖天使傳愛」關懷獨居長者的活動，起初約送400份雞湯，後來隨著愛心人士的投入與縣府的支持，雞湯愈送愈多，在社會處提供獨居長輩列冊名單後，服務的範圍更是愈來愈廣，今年共計送3247份，而因有老老同住，所以會有3401人喝到雞湯。

7日一早，縣府祕書長邱黃肇崇便領隊騎單車送雞湯，他說，送暖活動不僅著重長者關懷，更希望能鼓勵、帶動縣內鄉親們發揮關心鄰里的精神，友善問暖自家及鄰家的長輩，此外也透過送雞湯做資料普查，以搭配關懷訪視表，關心每位長者的身心狀況以及生活服務需求評估，即時媒合資源，照顧獨居長者在社區中安心生活。

今年首份雞湯，由邱黃肇崇親自送給家住屏東市的84歲的康笑阿嬤，阿嬤獨子已過世，與孫女同住，10年前開始接受居家服務、送餐服務並安裝緊急救援系統。

縣府指出，孫女出門上班後，阿嬤便1人在家，過去礙於視力及類風溼性關節炎難以出門，4年前一眼移植眼角膜後視力稍有改善，但阿嬤已習慣獨自在家看電視過日子，在缺乏外部環境刺激下，現在又面臨輕度失能失智的退化問題，但她看到好多人為她送上雞湯，開心不已，話匣子一打開便與邱黃肇崇話當年。

縣府表示，7至11日各鄉鎮公所、社區發展協會及中華郵政都將動員志工，把3247份雞湯送到獨居長者手上，盼藉由一碗熱呼呼的雞湯，在農曆年前溫暖長者的胃與心。