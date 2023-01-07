台北市原住民族教育資源中心推出Podcast節目「台北『原』宇宙」，邀北市原民青年暢談都市生活經驗及圓夢故事，讓大家從不同視角，認識身邊的原住民學生。台北市原住民教育資源中心表示，共規畫16集節目，6日起每周五下午5時於各大平臺播出，後續將集結成電子書，可讓老師當成學習教材使用。

台藝大電影系畢業的曾宇平，用影像表達陌生又親密的泰雅文化，求學過程中如何回應同學質疑加分議題？國內首位以族名行醫執業的精神科醫師希雅特‧烏洛，如何將學生時期的文化議題歷練，成為他在醫學精進的涵養？

台北市原住民教育資源中心主任白紫‧武賽亞納表示，台北『原』宇宙Podcast節目會以教育為出發點，讓台北的原住民孩子暢談都市經驗，也讓更多老師、家長及同學，有不同的視角認識身邊的原住民學生。

白紫‧武賽亞納也說，在台北市出生長大的原住民，他們沒有部落經驗，也沒有大眾期待的原住民印象，比如原住民口音、愛跳舞唱歌等，也因為都會化讓他們在原住民群體中被視為「他者」，渴慕原住民文化同時，內心對族群及身分認同常感到迷惘。

台北市原住民族教育資源中心説明，「台北『原』宇宙」Podcast規畫八個主題，每個主題分成上下兩集播出，共有16集、每集約30分鐘，6日起每周五下午5時於各大平臺播出，每位來賓的故事正好投射出不同領域及族群的都市經驗，後續預計製成電子書資源，讓老師當成教材運用。

台北市原住民族教育資源中心也說，來賓包含網路人氣喜劇演員排灣族的喬瑟夫、太魯閣族醫師希雅特‧烏洛、泰雅族金獎導演陳潔瑤、曾宇平，及凱達格蘭族後裔杜宜蓁，並力邀歌壇新勢力黃宣、擁有外國血統的原住民青年林仰明與達亞‧谷倖、從小參與原住民活動的紫布爾正若與高箴、國中曾參與原住民學生社團的陳胤叡與杜鳳儀談如何融入原民圈。

白紫‧武賽亞納強調，這幾年教育界重視多元文化及全民原教落實在校園及日常中，卻仍常看到對原住民刻板印象引起的誤解，希望透過16集節目，累積台北原住民青年學子的故事，以及書寫屬於都會原住民的文化觀點。