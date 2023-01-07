LÜCY獻唱多首歌曲。（StreetVoice街聲、Legacy Taipei 音樂展演空間提供）

芒果醬樂團與全場歌迷合照。（StreetVoice街聲、Legacy Taipei 音樂展演空間提供）

「大團誕生」是自2010年起，由線上音樂社群平台街聲StreetVoice與 Legacy Taipei 音樂展演空間共同合作的創作音樂新秀推動計劃，12年來藉由「大團誕生」首次登上大舞台演出的知名音樂人，包含蛋堡、Leo王、劉以豪、草東沒有派對、茄子蛋、落日飛車、告五人、YELLOW黃宣、血肉果汁機、美秀集團、大象體操、宋柏緯等人，現在除了在音樂市場上擁有各自的一片天，更產出了多位金曲獎、金音獎入圍者及得獎者。

「大團誕生」在2022年末迎來首度的完售場次，由票選人氣四強「貝克小姐」、「LÜCY」、「王彙筑」、「芒果醬」共同出演，「貝克小姐」說：「謝謝大團誕生舉辦活動，讓我們第二次站上Legacy的舞台就體驗滿場，而且當燈光打下來，真的能看到最後一排的人耶，當天很多第一次看到我們現場的朋友，你們好啊！歡迎加入貝果的世界！2023正要劃開序幕，期待下次見面。」甫獲金音新人獎，被相當多人看好明年拿下金曲新人獎的LÜCY，則在表演的過程感傷落淚，表示外婆在確診過後才發現得了肺癌，希望大家能更活在當下，珍惜身邊的一切，「看著今年一起努力的工作人員們和我自己的團隊們，想跟大家說聲辛苦了，一起迎接新的一年」。

特別的是，今年8月中才推出首張作品的「芒果醬」樂團，半年內4度登上Legacy舞台，場場皆是一票難求，人氣爆棚！芒果醬一直以來以「超越五月天」為目標，在演唱會上熱血喊話：「抱歉了相信音樂，我們是芒果醬！」演唱會後也特別對於今年的一切表示感謝：「2022的後半年真的是段很不可思議的時間，才發片半年我們就很幸運的能在Legacy辦專場，接著能站上大團誕生的舞台，甚至還進了人氣四強，回頭看當初講的這些大話，不僅實現了好幾個，並且還超出了預期，一直覺得我們是非常幸運，很謝謝所有的機會，謝謝大團誕生。」