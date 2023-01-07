桃園市八德區大成國小6年級的施凱捷（左）故事令人激賞，曾獲得總統教育獎。（桃園市教育局提供）

桃園市八德區大成國小6年級的施凱捷，出生就罹患白化症，臉書有明顯白斑。但他不畏異樣眼光，只因熱愛音樂投入薩克斯風演奏，勇敢站上舞台演出。此外校內英語會話、朗讀比賽也屢獲獎項，他說，「指指點點就是自己成長的動力。」

施凱捷身為白斑患者，出生就開始面對外界異樣眼光和言語霸凌。施凱捷說，小時候甚至有人會刻意嘲笑「你是在臉上塗麵粉，臉色好蒼白、好可怕。」但施凱捷不因此自暴自棄，反而更加奮發圖強。施凱捷課業成績優秀，並熱心指導同學，校內英語會話、朗讀比賽也屢獲獎項，因此他還有新稱號為「學霸」。

施凱捷熱愛音樂選擇就讀音樂班，比賽屢獲佳績，在台灣國際管樂節網路比賽個人賽獲得少年組銀牌獎，及桃園市管樂團賽特優等成績。雖然施凱捷白斑生長狀況並不嚴重，但是臉部有明顯白斑，卻對站上舞台毫不畏懼，他說，不要讓別人看清自己，除非自己先看清自己，否則「可以選擇將別人的指指點點變成我成長的動力。」除了音樂，施凱捷經年學習跆拳道，即使對練讓腳趾變形，他也從不放棄、不喊苦，努力晉升到黑帶，並在競賽中奪得多面獎牌，也希望以自己的故事，鼓勵其他人。

雖然還是學生，沒有賺錢能力，施凱捷卻省吃檢用，將一點一滴存下的零用錢、壓歲錢捐助給偏鄉弱勢家庭和貧童就學。他說，樂於付出讓他的內心更加富足充實，未來他想成為皮膚科醫師，幫助更多白斑患者。也希望有更多能力後，能幫助更多偏鄉、弱勢，服務社會，造福人群。